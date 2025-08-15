Суд оставил в СИЗО редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении ареста редактора интернет-издания Ura.ru Дениса Аллаярова до 4 октября, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Рассмотрение апелляции проходило в закрытом режиме.

Фото: Артем Путилов

Дениса Аллаярова задержали 5 июня после обысков в офисе редакции. По версии следствия, журналист дал 20 тыс. руб. взяткой экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок полиции для написания эксклюзивных материалов. Денис Аллаяров вину не признал.

Редакция не согласна с версией следствия, отмечая, что факт передачи денег от Аллаярова Карпову не был подтвержден. «Более того, в материалах следствия отличается сумма, которая якобы была получена в редакции, и сумма, якобы, полученная Карповым. Информации о поручении покупать сводки нет вообще», — утверждали представители Ura.ru.

Ленинский районный суд Екатеринбурга сначала арестовал Дениса Аллаярова до 4 августа, а позже суд продлил меру пресечения до 4 октября.

Андрей Карпов, приходящийся дядей Денису Аллаярову, был отправлен под домашний арест по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Артем Путилов