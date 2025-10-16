В Сочи власти совместно с управляющими компаниями после жалоб жителей проверят состояние убежищ в Хостинском районе. Речь идет о 35 укрытиях, расположенных в подвалах многоэтажных домов, которые по решению суда мэрия должна была принять на баланс и привести в порядок в прошлом году. Сочинцы сообщают, что помещения завалены мусором и заперты на замок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти Сочи совместно с представителями управляющих компаний проведут дополнительный мониторинг убежищ, расположенных в Хостинском районе. Накануне сочинцы пожаловались в СМИ на неудовлетворительное санитарное состояние защитных сооружений, расположенных в подвалах многоквартирных домов.

«В связи с публикацией СМИ будет проведен их дополнительный мониторинг в Хостинском районе, приняты меры»,— сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе города.

В августе прошлого года Хостинский районный суд обязал администрацию курорта принять на баланс 35 защитных сооружений гражданской обороны и привести их в надлежащее состояние в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

В ходе заседаний представители мэрии ссылались на технические сложности и отсутствие полномочий, утверждая, что ответственность лежит на МЧС. Представители МЧС, в свою очередь, признали иск частично, отметив, что семь объектов действительно непригодны для эксплуатации.

Суд постановил, что эти сооружения должны быть восстановлены и приспособлены для целей гражданской обороны. В решении отмечается, что администрация Сочи «в течение длительного времени не выполняла возложенные обязанности по содержанию и поддержанию убежищ в состоянии готовности», что привело к разрушению ряда объектов.

Кроме того, суд обязал установить на всех укрытиях таблички «Убежище» или «Укрытие» и разместить в подъездах жилых домов информационные стенды с адресами ближайших защитных сооружений. Решение подлежит немедленному исполнению.

Суд отметил, что за последние десятилетия в Сочи не создавалось новых объектов гражданской обороны, а большинство существующих были построены еще в 1950–1960-х годах.

В решении подчеркивается, что федеральный закон «О гражданской обороне» возлагает обязанность по созданию и содержанию защитных сооружений именно на органы местного самоуправления. Судья Игорь Клименко отдельно указал, что Сочи является приграничным городом, а значит, вопросы гражданской защиты здесь «приобретают особую актуальность».

Спустя год местные жители утверждают, что убежища до сих пор захламлены, заперты и давно не обслуживаются.

В администрации Сочи уточнили, что управляющим компаниям и ТСЖ направлены уведомления о необходимости привести подвалы в порядок и обеспечить к ним доступ жителей. «По запросу предоставляется техника для вывоза крупногабаритного мусора и бригады»,— отметили в мэрии.

Всего на территории Сочи находится около 200 защитных сооружений гражданской обороны и свыше 1,2 тыс. помещений, которые могут использоваться как укрытия — подвалов, цоколей, подземных парковок и переходов.

По словам представителей администрации, список ближайших укрытий доводится до граждан «адресно» — через встречи с населением, территориальные советы и домкомов. Власти также напоминают, что в случае тревоги «можно воспользоваться любым ближайшим укрытием, к которому есть доступ», а основной рекомендацией остается «укрыться в глухом помещении и дождаться отмены сигнала».

Мария Удовик