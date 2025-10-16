Из-за непогоды в Анапе приостановили механизированную очистку пляжей

В Анапе приостановлена механизированная очистка пляжей после прошедшего шторма. По данным ООО «Курорты Анапы», из-за промокшего песка техника не может проводить просеивание грунта и временно выведена из эксплуатации. Работы возобновятся после просушки пляжей, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Директор компании Николай Заливин сообщил, что уборка мусора продолжается вручную. За последние три дня собрано и вывезено более 120 кубометров штормовых отходов. Вдоль побережья действуют три рабочие бригады, сосредоточенные на участках от реки Можепсин до Центрального пляжа, который уже полностью очищен.

В Витязево уборка близка к завершению. Механизированным способом на данный момент обработано 7,8 га пляжной территории протяженностью около 1,9 км. Вся техника готова к возобновлению работ при улучшении погодных условий.

Вячеслав Рыжков