Российские предприниматели провели бизнес-миссию в Киргизии

Сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб» Артем Ступак стал участником бизнес-миссии в Киргизии, организованной федеральным проектом «Росмолодежь. Предпринимай».

Бизнес-миссия в Киргизии

Фото: личный архив АйдоЛаб

Программа миссии стартовала с круглого стола «Перспективы развития предпринимательства России и Кыргызстана: новые горизонты для бизнеса». На ней российские и киргизские предприниматели обсудили вопросы экспорта, состояние бизнес-среды в республике и существующие меры государственной поддержки иностранных компаний. Также делегация из России представила свои проекты Торговому представительству РФ в Киргизии, а эксперт Российского экспортного центра дал участникам рекомендации о том, как эффективнее выходить на рынок и налаживать деловые контакты.

В рамках визита Артем Ступак провел переговоры с государственными и коммерческими лабораториями. Среди них — Центр санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, компания «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», а также предприятие «Бишкексут» (PepsiCo). По итогам переговоров были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.

В следующие дни миссии делегация из России посетила ведущие предприятия Киргизии: завод по производству стройматериалов Kyrgyz Beton, агропромышленная компания «Дан Агро Продукты», швейная фабрика J&Lo («Заммайсал») и автомобильный завод «Желмаян». Гости смогли ознакомиться с особенностями работы этих производств и принципами управления бизнесом в республике. Завершением программы стала культурная часть с экскурсией по Бишкеку.

