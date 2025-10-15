«Сады киви» увяли безвозвратно

Как стало известно “Ъ”, предприниматель Сергей Эксузян проиграл спор о взыскании с РФ убытков в размере 5,8 млрд руб. от прекращения строительства в Адлере апарт-отеля «Сады киви». Бизнесмен доказывал, что незаконные решения о судьбе участка под объектом были вынесены по вине экс-руководителя крайуправления Росимущества Андрея Краснова, фигуранта уголовного дела. Суд указал на то, что государство не отвечает за проявленную застройщиком неосмотрительность.

Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску сочинского ООО «Сады киви» и предпринимателя Сергея Эксузяна к Российской Федерации в лице Генпрокуратуры и Росимущества о взыскании убытков в размере 5,8 млрд руб. за срыв строительства в Адлере апарт-отеля «Сады киви». В удовлетворении заявления отказано, апелляционная жалоба отклонена, говорится в материалах процесса.

Строительство апарт-отеля «Сады киви» прекратилось в 2022 году после того, как суд по иску прокуратуры отозвал разрешение на работы и аннулировал договор аренды с застройщиком. Комплекс малоэтажных зданий расположен на участке площадью 2,8 га на берегу моря, недалеко от железнодорожного вокзала Адлер, на месте теплиц по выращиванию субтропических растений.

Прокуратура выяснила, что объект возводился с серьезными нарушениями, а право на участок, находившийся в федеральной собственности, застройщик приобрел незаконно.

ООО «Сады киви» и инвестор проекта Сергей Эксузян обратились в суд за возмещением из бюджета РФ вложенных инвестиций и упущенной выгоды. Застройщик настаивал на том, что при реализации проекта рассчитывал на чистоту сделок, совершенных с государством, а также на законность решений госорганов. В августе 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска.

В ноябре 2024 года ООО «Сады киви» и господин Эксузян повторно попросили суд взыскать ущерб, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства — материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника краевого управления Росимущества Андрея Краснова. Экс-чиновника обвиняли в двух эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) — при распоряжении участками АО «Адлерский чай» и ООО «Сады киви».

В октябре 2024 года Андрей Краснов был признан виновным по первому эпизоду и приговорен к штрафу, производство по второму было прекращено по сроку давности.

Представители ООО «Сады киви» приобщили решение по уголовному делу к своему ходатайству. «Неправомерными действиями Андрея Краснова как сотрудника Росимущества были созданы условия для возведения на спорном земельном участке объектов, в результате чего государству и окружающей среде причинен ущерб. Имеется причинно-следственная связь между действиями Андрея Краснова и убытками инвесторов»,— говорится в заявлении застройщика.

Арбитражный суд Краснодарского края, изучив доводы заявителей, вторично отказал в удовлетворении требований компании «Сады киви» и Сергея Эксузяна. По мнению суда, совершение чиновником преступления не доказывает связь между действиями государственных органов и заявленными инвестором убытками, поэтому РФ не несет ответственности за ситуацию. При должной степени осмотрительности, являясь профессиональным участником рынка, застройщик не мог не знать об ограничениях при использовании территории, поэтому самостоятельно отвечает за риски, говорится в решении суда.

Анна Перова, Краснодар