В Крыму 50 гостевых домов участвуют в эксперименте по легализации

Первые 50 гостевых домов в Крыму вошли в реестр за месяц с начала эксперимента по легализации и регулированию их деятельности. Об этом сообщил в Telegram-канале министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее активно процедура самооценки проходит в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах. Министр подчеркнул, что собственники домов должны внести сведения в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения до конца года, чтобы продолжить работу в 2026 году. С 1 января 2026 года без регистрации размещение рекламы и оказание услуг будет запрещено.

Господин Ганзий добавил, что министерство проведет разъяснительные встречи 3 октября в Сакском районе, 7 октября в Симферополе и 21 октября в Евпатории.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В таких объектах размещения допускается не более 15 комнат и до 45 постояльцев одновременно. Эксперимент по легализации стартовал 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года в 17 регионах России, включая Крым и Севастополь.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Севастополя разработали законопроект для участия в федеральном эксперименте по легализации гостевых домов. Проект под названием «О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» проходит оценку регулирующего воздействия.

Анна Гречко