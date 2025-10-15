По итогам 2025 года Крым планирует принять более 7 млн туристов

Республика Крым по итогам 2025 года рассчитывает принять свыше 7 млн туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на межрегиональной выставке-форуме активного отдыха и туризма «Туристэкспо. Крым», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За первые девять месяцев текущего года полуостров посетили 6,065 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года. «При сохранении вот этих темпов — [плюс] 16% — мы ожидаем к концу года чуть более 7 млн человек»,— отметил господин Ганзий.

Министр подчеркнул, что уже к сентябрю регион достиг показателей всего прошлого года. По его словам, 2025 год стал для Крыма «годом завершения восстановительного роста и отправной точкой для дальнейшего развития туристического потока».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Крым занял третью строчку в рейтинге направлений для санаторно-курортного отдыха в осенние месяцы 2025 года. Средняя стоимость проживания в санаториях республики составила 11,3 тыс. руб за сутки.

Анна Гречко