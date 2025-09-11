Кубань возглавила топ популярных направлений для оздоровительного туризма

Краснодарский край стал самым популярным направлением для санаторно-курортного отдыха в осенние месяцы 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Яндекс Путешествий», основанного на анализе бронирований здравниц с сентября по ноябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость проживания в санаториях Кубани составила 12,6 тыс. руб. за сутки. Туристы выбирают регион для оздоровительных поездок продолжительностью в среднем шесть дней.

На втором месте в рейтинге популярности расположился Ставропольский край с ценой 15,6 тыс. руб. за ночь. Третью позицию занял Крым со стоимостью размещения 11,3 тыс. руб.

В числе наиболее востребованных направлений оказались традиционные курортные территории с развитой санаторной сетью: Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Крым и подмосковные здравницы. Эти регионы предлагают разнообразные лечебные программы, благоустроенные парки, терренкуры, питьевые галереи и бассейны. Инфраструктура функционирует круглогодично, медицинская база имеет многолетний опыт работы.

Наиболее доступные по цене санатории расположены в центральных регионах России, Поволжье, Башкортостане и Ростовской области. Дополнительным преимуществом этих направлений является транспортная доступность.

Алина Зорина