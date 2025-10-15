Товарный знак очистили от прав

Производитель бытовой химии из Орла — ООО «Эпеко»— судится с предпринимательницей из Краснодарского края Дианой Михайловой из-за использования товарного знака «Я твое средство от всего». Истец под спорным брендом, зарегистрированным им два года назад, производит и продает чистящие и стиральные средства, в том числе через Wildberries. В 2024 году компания обнаружила, что конкурентка использует похожие названия для своих товаров и продает их на маркетплейсе. Проиграв спор в «первом круге», истец добился пересмотра дела. Юристы считают, что у каждой из сторон есть шансы отстоять свою позицию.



Суд по интеллектуальным правам (СИП) направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края иск ООО «Эпеко» (бренд — BRANDFREE) к индивидуальному предпринимателю Диане Михайловой о защите исключительных прав на товарный знак и произведение дизайна.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эпеко» зарегистрировано в 2021 году в Орле. Компания в равных долях принадлежит Максиму Альтееву и Андрею Герасименко. Выручка общества по итогам 2024 года составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 172,2 млн руб. Диана Михайлова — индивидуальный предприниматель из станицы Старовеличковской Калининского района Кубани.

Согласно материалам дела, предметом спора выступает товарный знак «Я твое средство от всего», который ООО «Эпеко» зарегистрировало в 2023 году. Общество также является обладателем исключительного права на дизайн упаковки. Под брендом ООО «Эпеко» производит различную бытовую химию, которую реализует, в том числе через маркетплейс Wildberries.

Общество обнаружило, что Диана Михайлова использует обозначения, тождественные спорному товарному знаку, а именно: «Я твое средство для всего», а также сходные с ним обозначения: «Я твое средство», «Я твое средство чистоты», «Я твое средство чистоты — твое средство для всего». Эти обозначения используются при продаже чистящих средств на интернет-сайтах, включая маркетплейс Wildberries.

Кроме того, общество утверждает, что Диана Михайлова использует дизайн упаковки товара, исключительное право на который принадлежит обществу.

В суде компания «Эпеко» потребовала от ответчицы прекратить использовать товарный знак и произведение дизайна, а также выплатить компенсацию в 4 млн руб.

Согласно позиции Дианы Михайловой, в обозначениях имеются различия по звуковым, графическим и смысловым признакам.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что товарный знак истца, зарегистрированный как «Я твое средство от всего», включает в себя доминирующее слово «всего», которое подчеркивает универсальность продукта, а в обозначении, которое использует ответчица, доминирует слово «чистота». Таким образом, по оценке суда, слова «всего» и «чистота», несмотря на схожесть в структуре, имеют различную семантическую нагрузку и не могут быть восприняты как идентичные или смешиваемые.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, отметив, что словосочетание «Я твое» является общеупотребительным и не свидетельствует о наличии признаков нарушения исключительных прав истца, а слово «средство» указывает на функцию товара.

Проверяя доводы истца о нарушении ответчиком исключительного права на дизайн упаковки, суд первой инстанции указал, что у истца на лицевой стороне упаковки содержится указание BRANDFREE, и она выполнена в темно-синем и белом цветах. Ответчица же использовала фиолетовый и белый цвета для упаковки товара.

СИП, изучив материалы дела, выявил методологические ошибки.

Юрист практики товарных знаков Semenov&Pevzner Анастасия Спильник считает, что в данной ситуации у каждой из сторон изначально есть шансы отстоять свою позицию. В частности, хорошо аргументированное заключение патентного поверенного можно составить как в пользу истца, так и в пользу ответчика. «Это именно тот случай, когда исход дела не вполне предсказуем. В заключении патентного поверенного, представленного в материалы дела ответчиком, приведена максимально тщательная аргументация в пользу отсутствия сходства обозначений до степени смешения. Однако суды первой и апелляционной инстанции не применили надлежащую критическую оценку доводов данного доказательства»,— говорит эксперт.

По ее словам, основная задача суда в рамках данного спора — установить, какие элементы в составе сравниваемых обозначений являются сильными, обращающими на себя основное внимание потребителя, или слабыми — широко используемыми на рынке соответствующих товаров, характеризующими товары.

Позиция истца заключается в том, что различительную способность сравниваемых обозначений определяет сочетание слов «Я твое средство». С этим можно согласиться, отмечает госпожа Спильник, поскольку нельзя сказать, что данная часть товарного знака истца широко используется различными производителями, прямо описывает товары или вызывает однозначные ассоциации с их свойствами, назначением и т.п. «Это достаточно оригинальное и фантазийное сочетание слов (обращение к потребителю от имени самого товара, его одушевление).

Не совсем понятно, по какой причине судами первой и апелляционной инстанции были безоговорочно приняты доводы ответчика о том, что сильными являются конечные части обозначений ("чистота" и "всего"), поскольку они способны восприниматься как указывающие на назначения товаров. Наконец, в деле имеются доказательства фактического смешения обозначений потребителями (скриншоты отзывов потребителей на маркетплейсах). Данным обстоятельствам не была дана надлежащая оценка. Однако, как справедливо отметил Суд по интеллектуальным правам, наличие случаев фактического смешения обозначений подтверждает

саму вероятность такого смешения. В случае, если данные доказательства будут оценены внимательно, можно предполагать, что шансы отстоять свою позицию будут выше у истца»,— резюмирует юрист.

Наталья Решетняк