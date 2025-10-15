Банк развернется на селе

Как стало известно “Ъ”, в портфель активов в агроиндустрии группы ВТБ (MOEX: VTBR) могут войти зарегистрированные в Краснодарском крае 13 бизнес-структур, ранее подконтрольных семье местного экс-чиновника Виталия Очкаласова и сейчас находящихся у государства. Речь о 12,2 тыс. га земель, сельхозтехнике и объектах недвижимости стоимостью 5,5 млрд руб. В перспективе они могут быть объединены с активами агрокомплекса «Лабинский», который уже находится в собственности ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин попросил президента РФ Владимира Путина дать правительству, Минфину и Генпрокуратуре поручение о передаче в управление и дальнейшей продаже группе 13 юрлиц, управляющих сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае. Об этом рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, президент переадресовал эту инициативу вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, курирующему в правительстве агроиндустрию.

В аппарате Дмитрия Патрушева на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В ВТБ отказались комментировать по существу, предоставив эмоционально окрашенный ответ: «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы».

По информации “Ъ”, в периметр интереса ВТБ попали ЗАО «Агрофирма "Дружба"», ООО «Маяк Революции», «Лосево», «Юг-Агропром», «Агрофирма "Воздвиженская"» и другие компании. Все они решением Кропоткинского городского суда Краснодарского края в мае 2025 года переданы федеральным властям по заявлению Генпрокуратуры. Ранее компании контролировались семьей бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова. По версии следствия, изъятые у господина Очкаласова активы получены преступным путем: речь идет о 12,2 тыс. га сельскохозяйственных земель Кавказского, Тбилисского, Курганинского и других районов Краснодарского края, 200 единицах техники, объектах недвижимости. Он считался партнером экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, чье имущество, полученное коррупционным путем, также было изъято в пользу государства (см. “Ъ” от 5 сентября).

Общая стоимость активов, изъятых у Виталия Очкаласова, ранее оценивалась в 5,5 млрд руб. Собеседник “Ъ” на инвестиционном рынке называет эту стоимость адекватной. Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд также считает, что «активы могут быть интересны» потенциальным инвесторам.

Интерес ВТБ к новым активам в Краснодарском крае объясняется развитием подконтрольного группе агрокомплекса «Лабинский», который управляет концерном «Покровский». Это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий России: его земельный банк превышает 240 тыс. га, а валовый сбор сельхозпродукции составляет 2,5 млн тонн в год. До 2023 года основными владельцами «Покровского» были Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов. После обвинения их в коррупции холдинг «Покровский» по требованию Генпрокуратуры был передан Росимуществу. Затем управление активом перешло агрокомплексу «Лабинский», который в конце прошлого года приобрела группа ВТБ. Сделку в финансовой организации характеризовали как инвестиционную.

Если федеральные власти разрешат передать бывшее имущество господина Очкаласова ВТБ, то группа намерена объединить его с активами «Лабинского» в единый агропромышленный комплекс, полагает один из собеседников “Ъ”. Управляющий партнер ЮК «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов поясняет, что продажа игроку рынка и максимизация выручки — одна из ключевых стратегий работы с изъятыми активами. По словам юриста, процесс передачи не всегда предполагает проведение торгов и часто решается через адресные обращения на имя главы государства или председателя правительства.

Гендиректор Enterprise Legal Solution Анна Барабаш называет передачу третьим компаниям активов, обращенных в доход государства, вопросом времени. Если условия ВТБ соответствуют интересам властей, решение вполне может оказаться положительным. Сроки рассмотрения соответствующего заявления, по ее словам, могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Время потребуется на проверку гарантий, оценку рыночных последствий, уточняет эксперт.

Александра Мерцалова, Владимир Лавицкий