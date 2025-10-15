Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителей Туапсинского округа призвали покинуть побережье из-за угрозы атаки

Власти Туапсинского округа Кубани обратились к населению с требованием немедленно покинуть территории вблизи моря, набережные и пляжи. Причиной стало ожидаемое появление безэкипажных катеров в акватории округа, сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В обращении особо подчеркнули, что съемка работы системы противоввоздушной обороны и нахождение рядом с опасной зоной категорически запрещены.

Мария Удовик

