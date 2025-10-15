Иноагента Илью Яшина заочно отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал оппозиционера Илью Яшина (признан в России иноагентом). Его обвиняют в создании экстремистской организации. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оппозиционер Илья Яшин (в центре, объявлен иноагентом в РФ)

Срок ареста составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания оппозиционера. По этому делу фигурантами также проходят Юлия Навальная и политик Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом).

Илью Яшина (иноагент) в 2022 году приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. В 2024 году фигурант был одним из россиян, участвовавших в обмене заключенными между РФ и странами Запада. После освобождения политик уехал в Германию. В 2024 году МВД объявило господина Яшина (иноагент) в розыск.

14 октября ФСБ возбудила уголовное дело против 22 членов «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной в РФ), а также бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов). Дело расследуется по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Среди фигурантов — Владимир Кара-Мурза (иноагент), которого сегодня заочно арестовали за участие или создание экстремистского сообщества.

Никита Черненко