В Москве заочно арестовали политика-иноагента Кара-Мурзу

Суд в Москве заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу (объявлен иноагентом). Его обвиняют в распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации. Об этом сообщили «РИА Новости» в судебной инстанции.

Ходатайство следствия об отправке господина Кара-Мурзы (объявлен иноагентом) в СИЗО поступило в Басманный райсуд столицы. Накануне ФСБ возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти против 22 членов «Антивоенного комитета России» (АКР; объявлен в РФ нежелательной организацией). Политик также проходит по этому делу. 13 октября его объявили в розыск.

В 2023 году Владимира Кара-Мурзу (иноагент) приговорили к 25 годам строгого режима. Тогда его признали виновным в госизмене, фейках о ВС РФ и осуществлении деятельности нежелательной организации. Через год политика освободили во время обмена заключенными между Россией и шестью странами.