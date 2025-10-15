Сийярто об использовании российских активов: что не ваше, не трогайте

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) об использовании активов РФ на помощь Украине. Министр призвал ЕС «не трогать» чужое.

«Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте»,— сказал господин Сийярто на полях Российской энергетической недели в Москве (цитата по ТАСС).

ЕС хочет достичь политического соглашения об использовании замороженных активов РФ на саммите в Брюсселе, который пройдет на следующей неделе. После этого Европа начнет работу над правовым механизмом высвобождения средств ко второму кварталу 2026 года. По данным Bloomberg, к плану ЕС присоединятся Великобритания и Канада.

В общей сложности страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал выделить Украине €140 млрд из этих средств. Против этой идеи выступали Бельгия и Франция.