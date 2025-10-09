Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Бельгии определили «красные линии» по вопросу изъятия российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер представил лидерам Евросоюза список принципиальных требований по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщило издание Politico.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В перечень входят три пункта:

  • отказ поддерживать любые меры, которые могут быть истолкованы как конфискация активов;
  • обязательные и строгие гарантии того, что все европейские страны разделят текущие и будущие юридические риски, которые могут коснуться Бельгии и депозитария Euroclear, где хранятся российские активы;
  • подписание соглашения, по которому Евросоюз обяжется компенсировать средства, если Euroclear придется вернуть активы России — например, в случае мирного соглашения.

«Гарантии не должны автоматически прекращаться, когда санкции будут сняты. Арбитражные процедуры могут возникнуть даже спустя годы»,— заявил господин де Вевер на неформальном саммите, который прошел неделю назад в Копенгагене. Он добавил, что гарантии не могут ограничиваться теми €170 млрд, которые Еврокомиссия хочет выделить на помощь Украине. «Потенциальная ответственность может быть значительно выше номинальной суммы»,— сказал представитель Бельгии.

Представители ЕС пытаются убедить Бельгию, что юридические риски Брюсселя в этом вопросе довольно ограничены, сообщала ранее Financial Times. В Еврокомиссии подчеркивают, что использование активов для предоставления кредита якобы не подпадает под определение конфискации. Там уверяют, что в ЕС не будут признавать решения неевропейских судов.

