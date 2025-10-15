Bloomberg: Британия и Канада присоединятся к плану по использованию активов РФ

Великобритания и Канада присоединятся к плану Евросоюза по использованию замороженных российских активов для увеличения финансовой поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны Евросоюза близки к заключению соглашения о схеме кредитов, которая позволит им избежать прямой конфискации активов, сообщили западные чиновники. Они отметили, что это станет важным шагом для обеспечения финансовой безопасности Украины.

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) обсудят план по использованию активов России на текущей неделе, когда Международный валютный фонд проведет свои ежегодные заседания в Вашингтоне, уточнили собеседники агентства.

Евросоюз намерен достичь политического соглашения об использовании замороженных активов РФ на саммите в Брюсселе, который пройдет на следующей неделе. После этого ЕС начнет работу над правовым механизмом высвобождения средств ко второму кварталу 2026 года.

Согласно плану, Украина получит около €140 млрд кредита за счет замороженных в Евросоюзе активов РФ. С 2022 года страны ЕС и «Большой семерки» заморозили около €280 млрд российских активов. Доходы от них направляют на погашение кредита, который страны G7 предоставляют Украине.