Bloomberg: ЕС может на следующей неделе решить, как использовать активы России
Евросоюз может принять окончательное решение по использованию российских активов для Украины уже на следующей неделе. Эта тема стоит на повестке очередного саммита стран-членов объединения, который пройдет 23 октября в Брюсселе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
После этого, уточняется агентство, Евросоюз начнет разработку правового механизма выдачи Украине кредита, обеспеченного доходами от активов РФ. Срок его предоставления — второй квартал 2026 года. По данным собеседников Bloomberg, при сохранении боевых действий до конца текущего десятилетия Украине может потребоваться более $200 млрд поддержки.
Согласно плану, Украина получит около €140 млрд ($160 млрд) кредита за счет замороженных в ЕС российских активов. Вернуть средства возможно только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине «ущерб, причиненный войной», поясняет Bloomberg.
Всего с 2022 года страны Евросоюза и G7 заморозили около €280 млрд российских активов, и периодически они направляют доходы от них Украине. В бельгийском депозитарии Euroclear заблокировано больше всего средств РФ — €191 млрд. В финансовой организации призвали ЕС соблюдать неприкосновенность указанных активов и оценивать риски при их использовании.
