Посол Франции: Париж против конфискации замороженных российских активов

Франция соблюдает международное право, согласно которому не может быть речи о конфискации замороженных активов России. Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер. Он подчеркнул, что необходимо соблюдать европейское законодательство.

«По этому вопросу президент Эмманюэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит. Единственное, что было сделано за последние годы, — использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине»,— сказал Николя де Ривьер в интервью «Ведомостям».

Всего страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал выделить Украине €140 млрд из этих средств в качестве кредита. Это предложение поддержала Еврокомиссия и несколько других стран. Против выступили, в частности, Франция и Бельгия (в бельгийском депозитарии заблокировано больше всего российских средств — €191 млрд).

Лусине Баласян