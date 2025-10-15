В Адыгее стоимость лекарств для лечения сахарного диабета выросла на 63,4%

В Республике Адыгея средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения сахарного диабета выросла за восемь месяцев до 1,4 тыс. руб. Это на 63,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Раствор для подкожного введения «Семавик», пользующийся наибольшим спросом, прибавил в стоимости 5,3%. Его цена составила 5,9 тыс. руб. Препарат «Форсига» (10 мг, 30 шт.) подорожал в регионе на 0,6% — до 2,8 тыс. руб.

Стоимость препарата «Квинсента» (0,25 мг) снизилась на 1,4% — до 5,5 тыс. руб. Однако цена на «Джардинс» (25 мг, 30 шт.), напротив, выросла на 3,1% и составила 3,2 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что препараты для лечения сахарного диабета на Кубани подорожали на 72,3%. Средневзвешенная стоимость упаковки за восемь месяцев 2025 года составила 1,3 тыс. руб.

Алина Зорина