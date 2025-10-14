Препараты для лечения сахарного диабета на Кубани подорожали на 72,3%

В Краснодарском крае средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения сахарного диабета за восемь месяцев 2025 года составила 1,3 тыс. руб. Это на 72,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Лидером по спросу среди жителей Краснодарского края является раствор для подкожного введения «Семавик» (0,25 мг), его средняя стоимость составляет 5,7 тыс. руб. Это на 1,3% больше, чем в 2024 году.

Второй по популярности препарат «Форсига» (10 мг, 30 шт.) подешевел в регионе на 1,2% — до 2,7 тыс. руб. «Квинсента» (0,25 мг) также снизилась в стоимости на 0,4% — до 5,4 тыс. руб. Цена на «Джардинс» (25 мг, 30 шт.), напротив, выросла на 3,1% и составила 3,1 тыс. руб.

Алина Зорина