Песков об отношении Трампа к действиям Путина, переговорах с президентом Сирии и выплатах Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о нежелании Владимира Путина завершать украинский конфликт и возможном обвале российской экономики. Также господин Песков раскрыл темы разговора президентов России и Сирии на предстоящей встрече и рассказал об отношении РФ к решению ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

О разочаровании Трампа Путиным

Путин неоднократно заявлял об открытости к переводу украинского урегулирования к дипломатическим средствам.

Нынешняя пауза в диалоге возникла по вине Киева.

Россия признательна США за готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Украине.

Путин всегда руководствуется интересами России, на это направлены все его действия.

Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине Москвы.

Экономика России обладает изрядным запасом прочности, чтобы реализовывать все намеченные планы.

Пока неизвестно, может ли состояться телефонный разговор Путина и Трампа, ранее анонсированный президентом США.

О поздравлении от Трампа

Поздравления Путину по случаю прошедшего дня рождения от Трампа пока не было.

О рабочем визите президента Сирии

Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике.

Путин будет обсуждать судьбу российских военных баз на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Переговоры Путина и президента Сирии пройдут в формате рабочего завтрака.

Путин и аш-Шараа не планируют пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

О заявлении Трампа про БРИКС

В Кремле ничего не знают про якобы намерение стран–участниц БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США, о котором заявил Трамп.

БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран.

БРИКС — объединение стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов.

О выплатах Грузии

Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах €253 млн Грузии после событий 2008 года.

Об увольнении главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова

В регионах про увольнения и назначения решают руководители региона.

По этической стороне я не хотел бы давать комментарии.

О подарке Путину

Путин хранит дома две подаренные ему иконы, которые спасли российских бойцов на передовой от пуль.

Встреча Путина с бойцами, подарившими ему спасшие их иконы, состоится, когда позволит график.

