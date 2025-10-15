Песков об отношении Трампа к действиям Путина, переговорах с президентом Сирии и выплатах Грузии
Песков заявил, что Россия не будет выплачивать Грузии компенсацию в €253 млн
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о нежелании Владимира Путина завершать украинский конфликт и возможном обвале российской экономики. Также господин Песков раскрыл темы разговора президентов России и Сирии на предстоящей встрече и рассказал об отношении РФ к решению ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О разочаровании Трампа Путиным
- Путин неоднократно заявлял об открытости к переводу украинского урегулирования к дипломатическим средствам.
- Нынешняя пауза в диалоге возникла по вине Киева.
- Россия признательна США за готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Украине.
- Путин всегда руководствуется интересами России, на это направлены все его действия.
- Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине Москвы.
- Экономика России обладает изрядным запасом прочности, чтобы реализовывать все намеченные планы.
- Пока неизвестно, может ли состояться телефонный разговор Путина и Трампа, ранее анонсированный президентом США.
О поздравлении от Трампа
- Поздравления Путину по случаю прошедшего дня рождения от Трампа пока не было.
О рабочем визите президента Сирии
- Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике.
- Путин будет обсуждать судьбу российских военных баз на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
- Переговоры Путина и президента Сирии пройдут в формате рабочего завтрака.
- Путин и аш-Шараа не планируют пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.
О заявлении Трампа про БРИКС
- В Кремле ничего не знают про якобы намерение стран–участниц БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США, о котором заявил Трамп.
- БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран.
- БРИКС — объединение стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов.
О выплатах Грузии
- Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах €253 млн Грузии после событий 2008 года.
Об увольнении главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова
- В регионах про увольнения и назначения решают руководители региона.
- По этической стороне я не хотел бы давать комментарии.
О подарке Путину
- Путин хранит дома две подаренные ему иконы, которые спасли российских бойцов на передовой от пуль.
- Встреча Путина с бойцами, подарившими ему спасшие их иконы, состоится, когда позволит график.
О деятельности «Антивоенного комитета России» (признан в РФ нежелательной организацией)
- Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом.
- ФСБ принимает необходимые меры, реагируя на деятельность врагов страны.