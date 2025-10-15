Песков: в Кремле не знают о возможном выходе стран БРИКС из объединения
В Кремле не знают о якобы намерении стран БРИКС выйти из объединения из-за опасений пошлин США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информацией не располагаю»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страны-участницы активно покидают БРИКС из-за риска введения американских пошлин. Он также назвал создание организации «атакой на доллар» и пригрозил введением пошлин на товары из стран, которые задумываются о присоединении к БРИКС.