Песков прокомментировал дело против нежелательного «Антивоенного комитета РФ»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что враги России есть и внутри страны, и за рубежом. Так он прокомментировал уголовное дело, возбужденное против признанного нежелательной организацией «Антивоенного комитета России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры. Те, которые считаются целесообразными»,— сказал представитель президента во время брифинга.

Вчера следственное управление ФСБ возбудило дело по факту подготовки насильственного захвата власти и организации террористического сообщества и участия в нем (ст. 278 и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК) в отношении 23 членов «Антивоенного комитета России». Одному из инициаторов его создания, экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом), инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

