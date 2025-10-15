Путин обсудит с президентом Сирии переходного периода военные базы РФ в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время переговоров обсудят Владимир Путин и президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа. По его словам, одной из тем станет судьба находящихся на территории Арабской Республики российских военных баз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Очевидно, что так или иначе (тема.—"Ъ") будет затрагиваться в ходе беседы,— заявил господин Песков на брифинге. — Да, этого можно ожидать». Как накануне уточнил Reuters сирийский чиновник, речь идет о российской военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим.

Сегодня диписточник ТАСС сообщил, что господин аш-Шараа прилетел в Москву с официальным визитом. Целью поездки, по данным агентства SANA, названа «реорганизация двусторонних отношений» и «изучение перспектив политического и экономического сотрудничества».

Подробнее о присутствии РФ в Арабской Республике — в материале «Ъ» «Сирия соскучилась по русским военным».