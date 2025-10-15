Песков не стал комментировать увольнение главы района в Самарской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова.

«Что касается назначений и увольнений глав районов — это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии»,— заявил Дмитрий Песков на брифинге.

Накануне глава Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Кинельский район и раскритиковал состояние дома культуры, школы и других объектов инфраструктуры. После этого губернатор с использованием ненормативной лексики объявил об увольнении Юрия Жидкова.

«Ъ» узнал, что после этих событий главу Кинельского района госпитализировали с гипертоническим кризом. Юрий Жидков в интервью «Аргументы и факты» заявил, что в увольнении не было необходимости, потому что срок его полномочий истекает 29 октября.