Суд продлил арест редактору Ura.ru Денису Аллаярову до 28 октября

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору Ura. ru Денису Аллаярову до 28 октября, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. В прошлый раз Ленинский райсуд продлил арест до 4 октября. Защита оспаривала продление меры пресечения в Свердловском областном суде, но судья оставил решение без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Дениса Аллаярова задержали 5 июня после обысков в офисе редакции. По версии следствия, журналист передавал 120 тыс. руб. взяткой экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок полиции для написания эксклюзивных материалов.

По данным «Ъ-Урал» взятки Андрею Карпову мог давать и другой журналист. Сам экс-полицейский сейчас находится под домашним арестом.

Артем Путилов