Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд продлил арест редактору Ura.ru Денису Аллаярову до 28 октября

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору Ura. ru Денису Аллаярову до 28 октября, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. В прошлый раз Ленинский райсуд продлил арест до 4 октября. Защита оспаривала продление меры пресечения в Свердловском областном суде, но судья оставил решение без изменений.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Дениса Аллаярова задержали 5 июня после обысков в офисе редакции. По версии следствия, журналист передавал 120 тыс. руб. взяткой экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок полиции для написания эксклюзивных материалов.

По данным «Ъ-Урал» взятки Андрею Карпову мог давать и другой журналист. Сам экс-полицейский сейчас находится под домашним арестом.

Артем Путилов

Новости компаний Все