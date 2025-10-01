В Сочи начали строить социальный дом на 100 квартир для переселенцев

В Сочи на улице Вишневой начали возводить социальный дом на 100 квартир для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне Макаренко подрядчик приступил к подготовительным работам, на площадке задействованы специалисты и техника, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам мэра курорта, город использует уникальную для Краснодарского края практику: власти не покупают готовое жилье, а строят новые многоквартирные дома для переселенцев. Подрядчик уже выбран, и начались работы по строительству дома на 185 квартир на улице Чехова. В ближайшее время планируется возвести еще 105 квартир на улице Есауленко и социальное здание в поселке Эсто-Садок.

В администрации города сообщили, что их главная задача — обеспечить каждую сочинскую семью, имеющую право на расселение из старого жилищного фонда, современной и благоустроенной квартирой.

Реализация крупных проектов социального строительства возможна благодаря поддержке президента, правительства страны и губернатора Краснодарского края.

Мария Удовик