Сийярто: Венгрия не может и не будет отказываться от российских нефти и газа

Венгрия не может покрыть свои потребности в энергоресурсах без российских газа и нефти, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от закупки российских энергоресурсов.

Министр выступил на Российской энергетической неделе, открывшейся в Москве. Господин Сийярто рассказал, что лидеры стран Евросоюза оказывают давление на Венгрию. «Но если нас отрежут от поставок российского газа, то мы не сможем обеспечить необходимые нам поставки топлива»,— пояснил глава МИД Венгрии (цитата по ТАСС).

По словам Петера Сийярто, то же самое касается поставок российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Министр уточнил, что другие маршруты поставок в Венгрию пока не могут заместить объемы, которые обеспечиваются «Дружбой» и газопроводом «Турецкий поток».

По расчетам Международного валютного фонда, отказ от российского газа обойдется Венгрии в 4% ВВП. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан еще в сентябре говорил, что страна не планирует отказываться от поставок российской нефти и газа. Он объяснил такое решение «долгосрочными контрактами». В том же месяце Венгрия подписала десятилетний контракт с компанией Shell на поставку газа. Также она хочет закупать газ у Туркменистана.

