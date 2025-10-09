Поставки газа приближаются к запрету

Венгрия согласилась с запретом поставлять российский сжиженный газ в Евросоюз. Ранее Будапешт добивался для себя исключения, пишет портал EUObserver. 8 октября послы Евросоюза согласовали запрет на закупку российских газа и нефти к 2028 году. Как пишет агентство Reuters, теперь план передадут главам дипведомств стран. Предполагается, что те могут его утвердить на встрече 20 октября. По данным EUObserver, точкой преткновения по-прежнему остаются позиции Словакии и Австрии. Проект относится к торговой политике, а не санкционной, поэтому может быть утвержден не единогласно, а квалифицированным большинством. Если документ примут, например, уже с начала 2026 года прекратится импорт российского газа по новым контрактам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В любом случае в скором времени с мерами согласятся и Венгрия, и Словакия не исключает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Весной 2025 года была согласована дорожная карта по реализации еще более давнего плана. К концу 2027 года должны быть прекращены все взаимодействия с Россией в сфере нефти и газа, в том числе в сфере поставок СПГ, чему сопротивлялись некоторые французы, в их числе и компания TotalEnergies, которая по-прежнему является акционером "Новатэка".

И сейчас принимаются попытки ускорить процесс отказа, чтобы уже к концу 2026 года все было сделано. Но до сих пор формально решение еще не принято Советом ЕС. Видимо, в ближайшее время его примут, и тогда уже будет понятно. Венгрию и Словакию, скорее всего, заставят со всем этим согласиться. Вряд ли страны будут сильно сопротивляться долгое время, потому что для них, конечно, эти поставки важны, но все-таки те деньги, которые они получают из фондов Европейского союза, еще важнее.

Если, конечно, к 2027 году не поменяется власть в таких странах как Франция и Германия, и руководящие посты займут евроскептики. Параллельно с предложениями все запрещать и закрывать в Европе есть и другие голоса. Есть и голос крупных компаний, кстати, логистических. За последние несколько месяцев, за последние полгода официально, уже на уровне первых лиц стали говорить, что мы можем вообще-то вернуться к торговле с Россией, в случае если, например, украинский конфликт и острая фаза будут урегулированы».

По данным Reuters, на Россию приходится 12% поставок газа в ЕС. До начала военных действий на Украине доля почти достигала половины всего импорта. Сейчас - по-прежнему закупают сырье Венгрия, Франция и Бельгия. С переброской объемов нефти и газа на другие рынки возникнут значительные трудности, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Для России это в любом случае плохой сценарий. Поставки нефти частично можно попробовать перенаправить морским транспортом на азиатские рынки, хотя с учетом давления на теневой флот, это тоже задача достаточно сложная. Но там объемы все-таки не такие большие.

А с трубопроводным газом вопрос заключается в том, согласен ли Европейский союз закрывать глаза на то, что топливо будет реэкспортироваться в Турцию. Наиболее вероятный сценарий: формально Анкара будет закупать газ для внутреннего рынка, но фактически реэкспортировать его по существующему маршруту, то есть через Болгарию, Сербию опять же в страны ЕС, в ту же Венгрию и Словакию.

Если действительно обрубаются все концы, это приведет и к существенному выпадающему объему российского экспорта, потому что опять же перенаправить их некуда. В части СПГ ситуация еще более сложная. При перенаправлении этих объемов в Азию сроки доставки возрастут примерно в три раза, стоимость транспортировки — примерно на столько же. И, соответственно, потребуется намного больше судов-газовозов при том, что сейчас есть дефицит. Плюс совсем неочевидно, что удастся быстро найти альтернативные рынки сбыта, учитывая специфику самого рынка СПГ».

Источники Reuters при этом уточняют, что стороны все еще согласуют технические детали плана по отказу от российского газа и нефти. По данным агентства, Франция и Италия также настаивают на том, чтобы ввести процедуру предварительного санкционирования поставок СПГ в Европу. Либо отдельную таможенную проверку происхождения газа по прибытии в порты.

Александра Абанькова