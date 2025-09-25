Отказ от российского газа обойдется Венгрии в 4% ВВП

По расчетам Международного валютного фонда, полный отказ от российского газа будет стоить Венгрии около $10 млрд и приведет к потере более 4% ВВП. Об этом сообщил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

«Полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии»,— сказал господин Гуйяш на брифинге, который транслировал YouTube-канал венгерского правительства.

Сегодня Словакия попросила исключить ее из плана по отказу от российского газа. Глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что страна может потерять более 10 млрд евро, если остановит поставки газа из РФ.