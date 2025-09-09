Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна подписала контракт с американской Shell на 10 лет. За это время в Венгрию поставят 2 млрд куб. м. газа.

«Соглашение с Shell позволит включить новые ресурсы в поставки нашей страны и сохранить существующие»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По его словам, соглашение начинает действовать с 2026 года.

Господин Сийярто также отметил, что контракты Венгрии с Россией на поставку газа создают «очень стабильную базу». Ее страна стремится укрепить с помощью соглашений с западными поставщиками.

Сегодня стало известно, что Венгрия подпишет «самый долгосрочный» контракт на поставку газа «с западного направления». При этом с какой страной заключен контракт, не сообщалось. Прежде основная часть газа поступала в Венгрию по контракту с «Газпромом» через трубопровод «Турецкий поток». В 2024 году объемы поставок достигли 7,6 млрд куб. м.