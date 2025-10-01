Венгрия решила закупать газ у Туркменистана

Венгрия рассчитывает, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставлять ей газ, заявил замгоссекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер. Этот вопрос обсуждался на заседании межправкомиссии двух стран.

По словам господина Штифтера, Венгрия зависит от импорта природного газа из нескольких стран. «Надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию»,— уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Замгоссекретаря по делам ЕС в Венгрии Питер Холича подтвердил, что стороны обсудили возможность поставок природного газа. Также на заседании обсуждали потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря и инициативы по возобновляемым источникам энергии. Следующие шаги по расширению сотрудничества в энергетике страны обсудят в октябре на Международном энергетическом форуме.

Шестое заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло 29–30 сентября в Ашхабаде .

В сентябре Венгрия подписала десятилетний контракт с компанией Shell на поставку газа. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал это «крупнейшим по объему и самым продолжительным соглашением с Западом» за всю историю страны. Будапешт получит 2 млрд куб. м газа в течение десяти лет. При этом венгерские власти продолжают закупать нефть и газ у России. По расчетам Международного валютного фонда, отказ от российского газа обойдется Венгрии в 4% ВВП.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Венгрия разводит энергопотоки».