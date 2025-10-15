В Сочи прошла патриотическая акция «Венок памяти»

Вчера, 14 октября, в Сочи состоялась патриотическая акция «Венок памяти». Традиция существовала еще в советские годы. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

В память о героях Великой Отечественной войны — летчиках и моряках, защищавших небо над Сочи и Кавказом, был спущен венок на воду и проведены воинские почести. Известно около 80 имен павших героев.

«Мы будем продолжать работу по восстановлению истории каждого подвига. Для юнармейцев и кадетов, присутствовавших сегодня, это не просто урок истории, а живой пример настоящего мужества»,— отметил мэр.

Теперь акция «Венок памяти» будет проводиться в Сочи ежегодно. По словам Андрея Прошунина, подвиг советских солдат и возрожденная традиция будут служить ориентиром и примером для жителей.

Алина Зорина