Свердловские власти: режим беспилотной опасности снят, угроза ликвидирована

В Свердловской области снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщил Telegram-канал антитеррористической комиссии региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным комиссии, на промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий.

«Силами ПВО Министерства обороны России — угроза ликвидирована. Пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении.

Напомним, несколько предприятий в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, а их сотрудники были эвакуированы.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге сняли ограничения мобильного интернета, которые были введены из-за угрозы БПЛА.

Полина Бабинцева

