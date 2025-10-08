В Екатеринбурге ограничили доступ в интернет из-за угрозы БПЛА
В Екатеринбурге операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе оператора «Мотив».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«"Мотив" выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений»,— говорится в ответе оператора.
Ранее в СМИ сообщили об эвакуации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). В пресс-службе завода «Ъ-Урал» не опровергли и не подтвердили информацию об этом.