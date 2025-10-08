В Екатеринбурге ограничили доступ в интернет из-за угрозы БПЛА

В Екатеринбурге операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе оператора «Мотив».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«"Мотив" выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений»,— говорится в ответе оператора.

Ранее в СМИ сообщили об эвакуации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). В пресс-службе завода «Ъ-Урал» не опровергли и не подтвердили информацию об этом.

Анна Капустина