На Кубани количество экономических преступлений выросло за год на 18%

В первом полугодии 2025 года в Краснодарском крае было выявлено более 2400 преступлений экономической направленности, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов.

«Наиболее распространенным преступлением экономической направленности остаются все виды мошенничества. В первом полугодии совершено более 900 таких преступлений, из них около 300 — мошенничества при незаконном получении различных социальных выплат. К таким выплатам относятся бюджетные денежные средства материнского капитала, а также деньги на реализацию мероприятий по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области»,— рассказал главный экономический полицейский Кубани.

Он также рассказал о деятельности нелегальных участников финансового рынка. «В сегодняшних непростых экономических условиях граждане стремятся не только сохранить свои сбережения, но и вложить их под максимально высокий процент, зачастую не задумываясь о рисках, которые могут нести подобные вложения. Это стимулирует деятельность недобросовестных финансовых компаний, в том числе и финансовых пирамид»,— рассказывает господин Федотов.

По его словам, как правило, данными организациями инвестиционная или иная законная предпринимательская деятельность не ведется, а их деятельность направлена лишь на завладение деньгами потенциальных потерпевших. Самыми распространенными видами правонарушений в Краснодарском крае остается деятельность финансовых пирамид, мошенническая деятельность, связанная с псевдоинвестициями в ценные бумаги, недвижимость и криптовалюты. «В последнее время широкое распространение получила противоправная деятельность, связанная с оказанием фиктивных юридических услуг при помощи в получении кредитов»,— рассказал Михаил Федотов.

Полный текст интервью с Михаилом Федотовым читайте в рубрике «Review. Ъ-Кубань».

Дмитрий Михеенко