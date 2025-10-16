На Кубани за первое полугодие 2025 года уничтожили 250 тонн «паленого» алкоголя

С начала 2025 года правоохранители изъяли на территории Краснодарского края более 300 тонн фальсифицированной алкогольной продукции, а также пресекли деятельность семи подпольных цехов по ее производству. Об этом «Review. Ъ-Кубань» рассказал врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Из незаконного оборота изымается пиво, вино, коньяк, водка, чача. Только за первое полугодие этого года уничтожено более 250 тонн контрафактного и кустарно произведенного алкоголя»,— рассказал главный экономический полицейский Кубани.

Что касается смертельных отравлений кустарно произведенной чачей, которую туристы приобретали на одном из рынков на побережье Черного моря, то господин Федотов уточнил, что данный рынок находится на территории Сириуса, который не входит в состав Краснодарского края. В подведомственном ему регионе, по словам Михаила Федотова, в этом году не было зарегистрировано ни одного случая отравления «паленым» алкоголем, что говорит о надлежащей работе правоохранителей в этой области.

«В первую очередь подвержены подделке, как правило, отечественные марки водки, из импортных — чаще всего дорогостоящий коньяк и виски. Для производства фальсифицированной алкогольной продукции используется спирт, различные красители, усилители вкуса сомнительного качества, приготовленные кустарным способом. Вино, коньяк, чача, которыми торгуют из-под полы пляжные торговцы, могут быть опасными для жизни и здоровья»,— говорит господин Федотов.

Дмитрий Михеенко