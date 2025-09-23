В Краснодаре ограничат движение на улице Корницкого

В Краснодаре с 24 сентября введут ограничения движения на ул. Корницкого из-за строительства водопровода. Работы продлятся до 23 октября, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трассу перекроют от ул. Головатого до ул. Кузнечной. Автомобили будут двигаться по временной схеме с выездом на встречную полосу.

На участке установят временные дорожные знаки и ограждения. Маршрут троллейбуса №12 останется без изменений.

Одновременно с 06:00 24 сентября до 23:00 28 сентября закроют движение на участках от ул. Постовой до Советской и от Рашпилевской до Красноармейской. Ограничения связаны с проведением Всероссийской ярмарки.

Власти города призвали водителей заранее планировать маршруты и быть внимательнее на дорогах.

Анна Гречко