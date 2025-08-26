В Липецке отдадут под КРТ девять земельных участков площадью более 40 га

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» планирует выставить на торги право комплексного развития девяти земельных участков общей площадью 41,4 га на Лебедянском шоссе в Липецке. Начальная цена лота пока не определена. Его планируется разыграть в первом квартале 2026 года, сейчас готовятся соответствующие документы. Информация об этом появилась на сайте госорганизации.

Площадь наибольшего земельного участка составляет 24,13 га, наименьшего — 1,12 га. Территория окружена индивидуальной жилой застройкой и промышленно-складскими объектами. Вблизи находится остановка общественного транспорта и выезд на автодорогу P-119.

В середине августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбове объявлен аукцион на право комплексного развития земельного участка площадью 9,9 тыс. кв. м в центре города. Заявки на участие в нем принимаются до 1 сентября, итоги планируется подвести 5 сентября.

Кабира Гасанова