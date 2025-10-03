В Липецке на торги выставили право на КРТ за 15,6 млн рублей

Финансовый институт в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Липецке. Начальная цена составляет 15,6 млн руб., шаг аукциона — 468 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Дом.РФ» Фото: сайт «Дом.РФ»

Речь идет об участке на окраине юго-западной части Липецка, ранее использовавшемся как площадка автошколы Всероссийского общества автомобилистов. Площадь объекта — 1,18 га. На нем находится здание на 571 кв. м. Отмечается, что остановка общественного транспорта расположена в 650 м от объекта. Рядом с участком находятся школа, детсад и МКД.

В рамках КРТ должны быть построены многоквартирные дома площадью не менее 15,7 тыс. кв. м. На первых этажах зданий необходимо предусмотреть нежилые помещения. В том числе — помещение площадью не менее 200 кв. м назначения «дополнительное образование» с последующей передачей в муниципальную собственность. Проект должен быть реализован в течение шести с половиной лет с момента подписания договора.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября. Итоги подведут 28 ноября.

Егор Якимов