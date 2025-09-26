Краснодарский край направит более 2,3 млрд рублей на культурную инфраструктуру

Министерство культуры Краснодарского края сообщило, что в 2025 году на поддержку культурной инфраструктуры региона планируется направить более 2,3 млрд руб. из бюджетов всех уровней. Средства предусматриваются в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», рассказали «Ъ-Кубань» в ведомстве.

По данным министерства, работы по капитальному ремонту будут выполнены на 76 объектах муниципальной собственности, включая 61 культурно-досуговое учреждение, 6 библиотек, 5 детских школ искусств, 2 кинотеатра, музей и театр. Еще по четырем муниципальным объектам работы начаты в 2025 году и завершатся в 2026 году.

Капитальный ремонт предусмотрен также на девяти объектах государственной собственности, среди которых театры, музеи, колледж культуры, школа-интернат искусств и казачьей культуры, а также «Кубанькино».

В 2025 году ведется разработка и согласование проектной документации по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, включая «Армянскую школу им. Б. В. Чарачева» и «Дом политпросвещения». Продолжаются работы по сохранению ряда памятников федерального и регионального значения, в том числе «Дома купцов братьев Богарсуковых», «Дома семьи Степановых» и «Памятного места высадки морского десанта 4 февраля 1943 г. на «Малой земле». Завершение некоторых проектов запланировано на 2026 год.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» предусмотрены работы по капитальному ремонту пяти объектов культуры, техническому оснащению двух музеев и модернизации пяти библиотек.

Одновременно осуществляется строительство и реконструкция четырех муниципальных объектов, включая многофункциональный культурно-досуговый центр в станице Сергиевской Кореновского района, сельские дома культуры и музеи в Успенском и Мостовском районах. Разработаны проекты на строительство трех объектов, а также на этапе проектирования находятся четыре муниципальных объекта.

Продолжается государственная экспертиза проектной документации по реконструкции здания Краснодарского государственного цирка, завершаются работы по реконструкции циркового репетиционно-постановочного комплекса.

Для музыкальных и детских школ искусств муниципалитетов региона приобретено 11 новых автобусов.

По мнению министерства, развитие культурной инфраструктуры способствует повышению качества государственных услуг и формированию комфортной среды для жителей Краснодарского края.

Богдан Кобец