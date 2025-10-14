В Адыгее к 2027 году создадут яблоневый сад и фруктовый центр за 1,1 млрд руб

До 2027 года в Адыгее планируют реализовать проект по закладке многолетних яблоневых насаждений и строительству современного фруктового центра. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб., сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли республики.

Проект включает закладку яблоневого сада и строительство современного предприятия по хранению и сортировке плодов. Соглашение с компанией ООО «Рубин» подписали на Кавказском инвестиционном форуме в 2025 году. Реализация инициативы позволит создать 35 рабочих мест

Согласно данным СПАРК, ООО «Рубин» зарегистрировано в Майкопском районе в 2001 году. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых и масличных культур. Генеральный директор — Дмитрий Кузенский, бенефициар — Андрей Герман. По итогам 2024 года компания зафиксировала убыток в размере 10,5 млн руб. при выручке 36,3 млн руб.

На КИФ также подписано соглашение с ИП КФХ Деркачева Е. А. о закладке яблоневого сада интенсивного типа на 95 га и строительстве плодохранилища с системой капельного полива. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд руб., завершение — до 2028 года. Планируется создание 30 рабочих мест, из которых 20 будут постоянными.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республика последовательно развивает направление многолетних насаждений, прежде всего садов интенсивного типа. За пять лет их площадь в регионе выросла до 1,2 тыс. га, что составляет почти треть от общей площади садов в сельхозорганизациях и КФХ. На поддержку отрасли в 2025 году предусмотрено 293,2 млн руб. — в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в ближайшие годы построят шесть современных плодохранилищ общей вместимостью 20 тыс. т. Это позволит увеличить совокупные объемы хранения фруктов и ягод почти на 75%.

Анна Гречко