В Адыгее построят шесть новых плодохранилищ для фруктов и ягод

В Адыгее в ближайшие годы построят шесть современных плодохранилищ общей вместимостью 20 тыс. т. Это позволит увеличить совокупные объемы хранения фруктов и ягод почти на 75% — с нынешних 27,6 тыс. т до порядка 48 тыс. т, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минсельхоз.

В ведомстве отметили, что новые объекты создаются с использованием механизма «капексов» — поддержки прямых затрат на строительство и модернизацию, а также за счет льготного кредитования. Современная сеть хранилищ даст возможность сохранять урожай в товарном виде и обеспечивать продукцией покупателей не только в межсезонье внутри республики, но и в других регионах России.

По данным министерства, площадь плодово-ягодных насаждений в Адыгее составляет 6,9 тыс. га. В 2025 году планируется заложить дополнительно 400 га садов, из них более 250 га — интенсивного типа.

По итогам прошлого года в регионе собрано 56,5 тыс. т плодов и ягод, что в 1,8 раза превысило показатель 2023 года. Ранее власти республики сообщили, что с 2025 по 2027 годы на поддержку производителей ягодных культур выделят 300 млн руб.

Анна Гречко