Адыгея вошла в топ-5 регионов РФ по урожайности зерновых культур в 2025 году

Республика Адыгея заняла второе место в России по урожайности зерновых культур в 2025 году. Средняя урожайность составила 57,5 ц/га при неблагоприятных погодных условиях, на площади около 108 тыс. га, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительным данным, валовой сбор озимой пшеницы достиг 543 тыс. т — на 20% больше, чем в 2024 году. Сбор озимого рапса увеличился на 72,5%, до 29,5 тыс. т, озимого ячменя намолочено 42,6 тыс. т, что немного выше прошлогоднего уровня.

В Адыгее уже начался сев озимых культур под урожай 2026 года на площади более 110,7 тыс. га. Из них 97,3 тыс. га займут озимые зерновые, 13,3 тыс. га — озимый рапс. Обработано 19,6 тыс. га, или 20% от запланированного объема.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что почти все сельскохозяйственные земли Адыгеи введены в оборот и задействованы в производстве. Уборка риса и кукурузы в регионе еще продолжается, однако уже сейчас показатели урожайности и валового сбора превышают уровень прошлого года.

Нурий Бзасежев