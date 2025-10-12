Почти все сельхозземли Адыгеи введены в оборот и используются аграриями

Почти все сельскохозяйственные земли Республики Адыгея введены в оборот и задействованы в производстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства региона Абрека Шеожева.

В республике неиспользуемых земель практически нет. Какие-то точечные участки остаются по определенным причинам, например, труднодоступные. В целом у нас вся земля сельхозназначения, вся пашня, она практически вся используется»,— отметил господин Шеожев.

По словам замминистра, уборка риса и кукурузы в регионе еще продолжается, однако уже сейчас показатели урожайности и валового сбора превышают уровень прошлого года.

Он добавил, что Адыгея наращивает экспорт продукции агропромышленного комплекса, включая поставки зерна, подсолнечного масла и сыров в Китай, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Урожай озимой пшеницы в Адыгее в 2025 году составил 542,5 тыс. т — на 19,5% больше, чем годом ранее (454 тыс. т). Это стало результатом увеличения площадей посевов и модернизации сельхозпроизводства в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК».

Анна Гречко