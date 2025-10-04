В Адлерском районе Сочи произошел пожар на площади 100 «квадратов»

В субботу, 3 октября, в Сочи произошел пожар в частном доме в Адлерском районе на улице Ленина. Сообщение о возгорании поступило в 12:31 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона, после чего к месту происшествия были направлены подразделения МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прибытии первых расчетов в 12:42 было установлено, что огонь распространился на площади около 100 кв. м. Ситуации был присвоен ранг пожара 1БИС.

К 13:00 пожарные локализовали возгорание, а через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Полная ликвидация последствий пожара была завершена в 13:12.

По данным МЧС, к тушению привлекались 22 сотрудника и шесть единиц техники.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция задержала троих приезжих из Нижнего Тагила, включая 20-летнюю девушку, за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере. В отношении девушки составили протокол за нарушение правил поведения в условиях чрезвычайной ситуации, при этом молодые люди заявили, что снимали ролик для личных целей и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мария Удовик