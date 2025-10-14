Игорь Соловьев покинул пост главы департамента по работе с правоохранителями в Сочи

В администрации Сочи произошли кадровые изменения — пост директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами покинул Игорь Соловьев. В мэрии сообщили «Ъ-Сочи», что чиновник ушел с должности по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Игорю Соловьеву 55 лет. Он окончил Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище и Краснодарский юридический институт МВД России. С 1987 по 1994 год проходил военную службу, а с 1996 по 2020 год работал в УВД по Сочи. После этого возглавлял один из отделов администрации Хостинского района, затем руководил департаментом по взаимодействию с правоохранительными органами.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен Максим Верченко. Согласно открытым данным, в 2018 году он занимал должность главного специалиста отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, а в 2023 году являлся секретарем аппарата антитеррористической комиссии Сочи.

Вячеслав Рыжков