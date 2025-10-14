На Кубани подержанные авто за месяц подешевели до 1,93 млн рублей

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Краснодарском крае в сентябре снизилась до 1,93 млн руб. Падение цен в регионе составило 1,1% по сравнению с августом, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авто.ру Оценка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Эксперты отметили, что заметнее всего подешевели автомобили марок Exeed, Chery и Lifan. Так, средняя стоимость Exeed VX снизилась на 5,5% — до 3 млн руб., Chery Tiggo 4 Pro — на 5% (до 1,82 млн руб), а Lifan Solano — на 4,1% (до 359 тыс. руб).

По словам аналитиков, на фоне новостей о возможной корректировке утилизационного сбора в сентябре вырос интерес к подержанным авто, однако высокие ставки по автокредитам и нежелание продавцов снижать цены сдерживают спрос.

В целом по стране средняя стоимость автомобилей с пробегом не старше 15 лет опустилась до уровня конца 2023 года. По данным «Авто.ру Оценка», средняя цена машин китайских брендов составила 2,08 млн руб., европейских, японских и корейских — 2,25 млн руб., а российских — около 690 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что медианная скидка на новые автомобили в Краснодарском крае в третьем квартале 2025 года составила 17%. Максимальная скидка за указанный период достигла 47%. Порядка 19% объявлений были размещены без дисконта.

Анна Гречко