На Кубани зафиксировали одну из самых низких скидок на новые авто в России

Медианная скидка на новые автомобили в Краснодарском крае в третьем квартале 2025 года составила 17%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в исследовании «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Максимальная скидка за указанный период достигла 47%. Порядка 19% объявлений были размещены без дисконта.

Аналитики отмечают, что на рынке наблюдается сокращение как размера, так и числа скидок. Это связано с уменьшением запасов автомобилей прошлых годов выпуска у дилеров, а также снижением ключевой ставки Банка России, что стимулирует восстановление спроса. Для сравнения, летом медианная скидка в регионе превышала 19%, во втором квартале максимальная достигала 46%.

По данным исследования, самая низкая медианная скидка в третьем квартале зафиксирована в Башкортостане — 10%. В Ростовской области без дисконта предлагается треть автомобилей, в Самарской — четверть.

Среди марок наиболее высокие медианные скидки у Jetour и Omoda (28%), а наибольшая доля предложений со скидками у Geely и Belgee (более 96%).

Анна Гречко