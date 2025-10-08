Связанная с судьей Момотовым сеть отелей использовалась для организации борделей

Генпрокуратура рассказала о подробностях антикоррупционного иска, поданного к ушедшему в отставку судье Верховного суда Виктору Момотову. По данным ведомства, в сети отелей «Мартон», принадлежавших компаньону судьи Андрею Марченко, организовывали проституцию. Об этом сообщило ТАСС.

Надзор также утверждает, что господин Момотов занимался дроблением бизнеса и уклонялся от налогов. Сумма его долга достигла 500 млн руб. Кроме того, ответчик оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Последний, по данным прокуратуры, помог с назначением Виктора Момотова на пост члена Верховного суда.

Господин Момотов отрицает обвинения прокуратуры. «Я не занимался предпринимательской деятельностью, не извлекал доходов, не использовал свой судейский статус для незаконной деятельности», — сказал он во время заседания. По его мнению, истец не предоставил доказательств коррупционной деятельности судьи.

В конце сентября Генпрокуратура направила иск об изъятии имущества Виктора Момотова и аффилированных лиц. Всего у него хотят изъять 95 объектов недвижимости общей рыночной стоимостью более 9 млрд руб. В числе активов — сеть отелей «Мартон» и 44 земельных участка в восьми регионах России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отели запутались в мантии».

Никита Черненко